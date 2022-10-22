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Yaşam

Meteoroloji uyarmıştı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!

Artvin'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Arhavi'nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Şavşat'ta ise sonbahar renkleri beyaz örtüyle kaplandı.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
Meteoroloji uyarmıştı: Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu!
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Doğu Karadeniz'de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

EKİM AYINDA YAĞAN KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Arhavi'nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunu, Yunus Hastürk, Şafak Hastürk, Ali Pervan ve Osman Sarı, arazili araçlarıyla yaylanın yolunu tuttular. Macera sever 4 arkadaş, araçlarıyla karlı yola ilerleyerek çıktıkları Nopapeni Yaylasında 30 santimetre karla karşılaştılar. Bol bol fotoğraf çeken arkadaşlar Ekim ayında yağan karın tadını çıkartılar.

Öte yandan Sonbahar renklerinin hakim olduğu Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat'ta ise renk cümbüşü beyazla kaplandı. Sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu ilçeye bir de kar beyazı eklendi.

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