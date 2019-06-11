Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den 17 il için yağmur ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 17 il için son dakika yağmur ve dolu uyarısı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre kuvvetli sağanak ve dolu yağışının öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde;
 
"Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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