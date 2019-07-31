Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33 İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Bursa: Az bulutlu ve açık 33 Adana: Az bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40