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Yaşam

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

AA22.12.2019  18:15 - Güncelleme: 22.12.2019  18:15

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniyor. 

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kayseri ve Sivas'ta yarın saat 09.00'dan 25 Aralık saat 03.00'e kadar, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta ise yarın sabah saat 08.00 ile ertesi gün 08.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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