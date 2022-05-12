Meteoroloji'den bu bölgelere 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bugün (perşembe) yurdun doğusu kuvvetli yağışların etkisi altında olacak. Cuma ve Cumartesi günü güneş yurt genelinde yüzünü gösterse de Meteoroloji Pazar günü Marmara Bölgesi ve Akdeniz'in doğusu hariç tüm ülke geneli için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kayseri ve Niğde çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tokat, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Konya, Karaman, Ankara'nın güneyi, Çubuk, Akyurt, Esenboğa çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Kayseri ve Niğde'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.