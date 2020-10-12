İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8776
  • EURO
    9,3143
  • ALTIN
    487.186
  • BIST100
    1178.35
Yaşam

Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji, yarın sabahtan itibaren Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:53
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yarın sabahtan itibaren Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 13 Ekim 2020 Salı saat 09.00’dan 21.00’a kadar süreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 Km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 Km/saat) bekleniyor! Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.