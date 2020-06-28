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Yaşam

Meteorolojiden Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

AA28 Haziran 2020 Pazar 10:08 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 10:08
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ise yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

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