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Yaşam

Meteorolojiden Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

AA14 Temmuz 2020 Salı 09:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:57
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır ile Erzincan'da 34, Ağrı ile Erzurum'da 29, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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