Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Salı günü itibariyle etkisini artırdı ve bu nedenle de ulaşımda ve günlük hayatta kısmi aksaklıklar meydana geldi. Şüphesiz ki kar yağışı en çok ulaşımı etkiledi. Ulaşım aksaklıkları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili haberi gelen illerde öğrenciler karın tadını çıkardı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek? Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 12 ŞUBAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, zamanla kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KAYSERİ -7°C, 4°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS -9°C, -1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -6°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
VAN °C, -3°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yamur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu
SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz’in doğusunda fırtına, Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.