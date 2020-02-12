12.02.2020 10:15 - Güncelleme: 12.02.2020 10:24

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Salı günü itibariyle etkisini artırdı ve bu nedenle de ulaşımda ve günlük hayatta kısmi aksaklıklar meydana geldi. Şüphesiz ki kar yağışı en çok ulaşımı etkiledi. Ulaşım aksaklıkları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili haberi gelen illerde öğrenciler karın tadını çıkardı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek? Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 12 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, zamanla kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -7°C, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -9°C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Iğdır dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, -3°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yamur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz ile Batı Akdeniz’in doğusunda fırtına, Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.