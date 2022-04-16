Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! Hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hafta sonunda sıcaklıklar artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının hafta sonunda ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneşin yüzünü göstereceği cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile İç Anadolu`nun kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek.

Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara`da bugün parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık değeri 20 derece olacak.

Pazar gününü sağanakla geçirecek Başkentte, termometreler 22 dereceye çıkacak.

İstanbul`da bugün güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü ise kentte bahar yağmurları görülecek. Sıcaklıkların 16-17 derece civarı olması bekleniyor.

İzmir`de ise hava yarın parçalı bulutlu 25 derece, pazar günü ise yağmurlu 23 derece olacak.