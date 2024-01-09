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Yaşam

Meteorolojiden İstanbul için yeni tarih: 2 gün boyunca etkili olacak

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor.

AA9 Ocak 2024 Salı 17:40 - Güncelleme:
Meteorolojiden İstanbul için yeni tarih: 2 gün boyunca etkili olacak
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İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

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