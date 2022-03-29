İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8356
  • EURO
    16,3114
  • ALTIN
    916.589
  • BIST100
    2172.48
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteoroloji'den iyi haber! Sıcaklıklar artacak
Yaşam

Meteoroloji'den iyi haber! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı duyurdu.

DHA29 Mart 2022 Salı 07:37 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 07:38
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren de bölge genelinde biraz daha artarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21, Edirne: 24, Tekirdağ: 21, Kırklareli: 24, Kocaeli:26, Sakarya: 29, Yalova: 25.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.