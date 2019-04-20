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Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava durumu değerlendirmelerine göre öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir dolaylarında karla karışık yağış etkisini gösterirken, aynı saatlerde Hatay ve çevresi ise kuvvetli yağışın etkisinde olacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.  
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
  Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 7
  İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17
  Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
  Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10
  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

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