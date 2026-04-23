  • Meteorolojiden kuvvetli fırtına alarmı: Saatte 80 kilometre hızla esecek
Yaşam

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve saatte 80 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına konusunda peş peşe uyarılarda bulundu. Uzmanlar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 09:29
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde birden fazla tehlike için art arda uyarı yayımladı. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski en üst seviyeye çıkarken, güney yönlerden esecek fırtınanın ulaşımdan günlük yaşama kadar pek çok alanda olumsuzluk yaratması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR VE ÇIĞ TEHLİKESİ ALARMI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Çığ uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

SAATTE 80 KM FIRTINA: ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENME RİSKİ

Meteoroloji uzmanları kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunarak, şöyle dediler "Bölgemiz genelinde sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
