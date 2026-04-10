  • Meteorolojiden kuvvetli kar ve rüzgar uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
Meteorolojiden kuvvetli kar ve rüzgar uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don, çığ ve 60 km/saat hıza ulaşacak kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve sel riski göz önünde bulundurularak vatandaşlar ile çiftçiler tedbirli olmaya çağrıldı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 10:22
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle alarm verildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, özellikle Erzurum ve Ardahan çevresinde kuvvetli rüzgâr ve zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı. Bölgede yaşayan çiftçiler ve üreticiler olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.

BÖLGE GENELİNDE 20 SANTİMETREYİ AŞAN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don, çığ ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildi.

Kuvvetli kar yağışının bölge genelinde 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi aşabileceği belirtilirken, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve kuvvetli yağış alan bölgelerde sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇİFTÇİLERE ZİRAİ DON UYARISI

Zirai don riskine de dikkat çekilen açıklamada, özellikle üretici ve çiftçilerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında da bulunulurken, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden yer yer 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.

  • kuvvetli kar yağışı
  • Meteoroloji uyarısı
  • Erzurum Ardahan
  • çığ tehlikesi
  • zirai don

