29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7307
  • 6,4256
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rize ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlardan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırıma karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. 
 
Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.
 
Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.
 
HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK
 
Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi. 
 
Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
 
YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle;
 
İSTANBUL 23°C, 31°C: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR 25°C, 35°C: Az bulutlu ve açık
 
ADANA 24°C, 34°C: Az bulutlu ve açık
 
ANKARA 18°C, 33°C: Az bulutlu ve açık
 
TRABZON 21°C, 28°C: Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP 24°C, 37°C: Az bulutlu ve aç

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

Katar'dan 'Patriot' kararı

Katar'dan 'Patriot' kararı

15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz

15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz

Türkiye 100. yıla dev hedeflerle girecek

Türkiye 100. yıla dev hedeflerle girecek
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Yazın kalp krizinden korunun! İşte öneriler...

Yazın kalp krizinden korunun! İşte öneriler...

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA