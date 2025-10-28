İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9722
  • EURO
    48,9384
  • ALTIN
    5283.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçeleri ile Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

AA28 Ekim 2025 Salı 13:36 - Güncelleme:
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
ABONE OL

Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların ise Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.