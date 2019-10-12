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Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

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Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL'DA DA SICAKLIKLAR ARTIYOR
 
Geçtiğimiz haftayı soğuk ve yağışlı bir havada geçiren İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar artmaya başlamıştı. Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de sıcaklık artacak, gökyüzü açık olacak.

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

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