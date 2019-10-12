Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Geçtiğimiz haftayı soğuk ve yağışlı bir havada geçiren İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar artmaya başlamıştı. Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de sıcaklık artacak, gökyüzü açık olacak.