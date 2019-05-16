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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bursa, Sakarya, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Bursa, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Sivas, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Batı Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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