Meteoroloji'den son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Trakya ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç Türkiye'nin tamamında beklenen sağanak yağışların; sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANKARA °C, 25°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
İZMİR °C, 30°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 27°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ZONGULDAK °C, 28°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 27°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 25°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 34°C
 
Parçalı bulutlu

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

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