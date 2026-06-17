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Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Etkisini üç gün boyunca gösterecek

Yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: Etkisini üç gün boyunca gösterecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görüleceğini ve sıcaklığın düşeceğini söyledi.

Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde 3 gün yağış geçişleri görüleceğini, diğer bölgelerde ise özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak beklendiğini bildirdi.

"ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını belirten Çelik, "Gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiseleri görülebilir. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağını dile getiren Çelik, yarın 3-4 derece düşecek hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yeniden artacağını ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu riski bulunduğunu belirten Çelik, hava sıcaklığının 30 dereceden 23-24 dereceye düşeceğini söyledi.

İstanbul'da havanın az bulutlu olacağını, cuma günü kısa süreli yağış beklendiğini dile getiren Çelik, sıcaklığın 25-27 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Çelik, İzmir'de ise yarın bazı ilçelerde görülecek yağışın ardından sıcaklığın 30-32 derece olacağını ifade etti.

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