Yaşam

Meteorolojiden ''serin ve yağışlı hava'' uyarısı!

Yurt genelinde cumadan itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar hissedilebilir derecede azalacak.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:59
Meteorolojiden ''serin ve yağışlı hava'' uyarısı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yurt genelinde cumadan itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadisesi etkili olabilir.

1-6 Mayıs tarihlerinde bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara 3, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5 derece."

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
