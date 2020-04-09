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Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:33
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Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli’nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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