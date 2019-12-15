Meteorolojiden hava durumu ve 'yağış' uyarısı: İstanbullular dikkat!

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Meteorolojiden son dakika hava durumu ve İstabul için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre: Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
 
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
 
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BALIKESİR °C, 16°C
 
Parçalı bulutlu
 
EDİRNE °C, 16°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 15°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 17°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
 
EGE
 
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
 
 
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
İZMİR °C, 19°C
 
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 18°C
 
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 18°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 18°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 15°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 12°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 11°C
 
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 12°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
KONYA °C, 11°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
SİVAS °C, 8°C
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 13°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 17°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 13°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 14°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BAYBURT °C, 6°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 21°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 15°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 19°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 3°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
KARS °C, 3°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
MALATYA °C, 10°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
VAN °C, 7°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 13°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 11°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 11°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 13°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 

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