  • Meteorolojiden toz bulutu alarmı: Dikkatli ve tedbirli olun
Yaşam

Meteorolojiden toz bulutu alarmı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla için kritik bir toz bulutu uyarısı yayımladı. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Salı akşamından Perşembe gecesine kadar bölgede etkili olması bekleniyor; hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 15:52
Meteorolojiden toz bulutu alarmı: Dikkatli ve tedbirli olun
Muğla, önümüzdeki günlerde Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun toz bulutuyla karşı karşıya kalacak. Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde hava kalitesinin ciddi ölçüde düşeceği konusunda vatandaşları uyardı. Toz taşınımının özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için risk oluşturabileceği vurgulandı.

METEOROLOJİ'DEN MUĞLA İÇİN TOZ BULUTU ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesi bugün akşam saatlerinden itibaren Perşembe günü gece saatlerine kadar Afrika üzerinden gelecek toz bulutunun etkisinde kalacak.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Muğla çevrelerinde 14 Nisan 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren 16 Nisan 2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

