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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya Bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yapılan açıklamada, yağış dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı vatandaşların dikkatli olması vurgulandı. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu
 
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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