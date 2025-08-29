İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma
Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafta sonu sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceği belirtildi.

29 Ağustos 2025 Cuma 15:37
Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonu da mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Fevzi Burak Tekin, yarın Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini belirtti.

Tekin, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu 3 büyük kentte ise havanın az bulutlu açık olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.

