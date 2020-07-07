İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,857
  • EURO
    7,7505
  • ALTIN
    395.793
  • BIST100
    119339
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yaşam

Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, metruk binada çıkan kavgada arkadaşı Mehmet Zaman (45) tarafından bıçaklanan Hakan Arslan (45) hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan Zaman, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 21:01 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 21:01
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İddiaya göre birlikte kalan ve alkol aldıkları öne sürülen Hakan Arslan ile Mehmet Zaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zaman, cebinden çıkardığı bıçağı Arslan’a sapladıktan sonra kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Arslan’ın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Arslan’ı bıçakladıktan sonra kaçan Zaman ise kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.