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Yaşam

Metruk çöp ev uyuşturucu yuvası oldu

Bursa'da çöp dolu metruk bir binaya bekçiler tarafından yapılan baskında 2 genç uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 23:15 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:15
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde çöp dolu 2 katlı metruk bir binaya bekçiler tarafından yapılan baskında 2 genç uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’ta bulunan iki katlı çöp ev içerisinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını alan mahalle bekçileri, söz konusu adrese geldi. Sokak üzerinde bulunan içerisinde tamamen çöplerle dolu 2 katlı eve baskın yaptı. İçeride 2 şahıs uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandılar. Ayakta durmakta zorlanan gençlerin üzerinden herhangi bir uyuşturucu madde bulunmazken, madde kullanmak için binaya girdiklerini ve uyuşturucu maddeyi kullandıklarını öğrenildi.

Öte yandan mahalle sakinleri her gece bu eve değişik insanların girdiğini söyleyerek yetkililerin biran önce önlem almalarını istedi. Mahalle halkı ayrıca polis ve bekçilere de teşekkür etti.

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