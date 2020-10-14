14 Ekim 2020 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:29

Mevlid Kandili 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı Rebiülevvel ayının gelecek olmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. Müslüman alemi için büyük önem teşkil eden Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilir. Peki Mevlid Kandili hicri takvime göre ayın kaçında? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 2020'nin idrak edileceği gün

Mevlid, sözlükte doğum zamanı anlamına gelir. İslamiyette özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Kandil günlerinin ne zaman idrak edileceği her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile belli oluyor. Peki Mevlid Kandili hicri takvime göre ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili 2020 tarihi

MEVLİD KANDİLİ 2020 NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid kandili, bu senenin son kandili olacak.

MEVLİD KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE AYIN KAÇINDA KUTLANACAK?

1442 Hicri takvime göre; Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. günü yani Ekim'in 28'inde kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 18 Eylül tarihinde başlayan Safer ayı bitiş tarihi 17 Ekim 2020 olarak biliniyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre Hicrî ayların üçüncüsü olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı, Ekim'in 18'inde başlıyor.