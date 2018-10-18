Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir 2018 Mevlid Kandili tarihi hangi güne denk geliyor soruların yanıtları merak konusu oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Hz. Peygamberin doğumunu kutlayacakları günü sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca Müslüman, bu önemli günün idrak edileceği tam tarihi öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak edilecek. Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili'ni ibadet yaparak ve dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid Kandili için açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. Mevlid Kandili ile ilgili detayları star.com.tr'de.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Mevlid Kandili Gecesi, 19 Kasım Pazartesi idrak edilecek.



REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.



Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: "ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi". Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.







MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ



"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.