Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Mevlid Kandili tesbihleri haberimizde!

Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? merak ediliyor. Mevlid Kandili tesbihleri haberimizde yer alıyor. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir. Bu gece Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) doğum günü (Mevlid Kandili) olarak idrak edilecek. Mevlid Kandili hakkında tüm detaylar haberimizde..

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur.

Mevlit Kandili, Rebiu'l-evvelayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Mevlit kandilinde bol bol Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) salatu selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim okumaktır ve bu mübarek gecede çokca zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalıdır. Mevlit gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hazreti Adem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur’an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç “İhlas” okunur.

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-i kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

1- 100 defa Salevat-ı Şerife Getirilir.

“Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

“Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin”.

3- 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)’ın şu duası okunur.

“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin”

5- 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

“La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin.

7- Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8- 500 defa “La havle ve la kuvete illa billâhil’aliyyil’azim.”

9- 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine, hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.