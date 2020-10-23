Mevlidi Nebi haftası 2020 ne zaman? Peygamber efendimizin doğduğu ay ve gün (Mevlidi Nebi)

23 Ekim 2020 Cuma 11:22 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:22

Mevlidi Nebi haftası 2020 başladı. Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid, Peygamber efendimizin doğduğu ay ve gün ( Mevlidi Nebi) olan rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki Mevlidi Nebi haftası 2020 ne zaman idrak edilir? İşte Miladi takvime göre Peygamber efendimizin doğduğu ay ve gün olan Mevlid Kandili tarihi.



MEVLİDİ NEBİ HAFTASI (MEVLİD KANDİLİ) 2020 NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid kandili, bu senenin son kandili olacak. Ekim'in son haftası Mevlidi Nebi haftası 2020 olarak idrak edilecek.

MEVLİDİ NEBİ NEDİR?

Medvlid'in kelime anlamı doğum demektir. Nebi kelimesi ise sevgili anlamındadır. Bu nedenle Peygamber efendimizin doğduğu aydaki hafta, Mevlid kandili idrak edildiği için Mevlidi Nebi haftası olarak kutlanmaktadır. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU AY VE GÜN

Araplar tarihi meselelerden bahsederken takvim yerine yaşanılan büyük olayları kaynak kabul ederdi. Örneğin, Peygamberin doğum tarihinde Fil olayı başlangıç kabul edilmiş ve Hz. Muhammed’in arkadaşlarından Mahreme: “Ben ve Allah’ın elçisi Fil yılında doğduk” demiştir. (İbn İshak , es-Sire,s 27)

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

İslam aleminde müminlerin önemsediği aylardan olan Rebiülevvel ayı, Safer ayının bitmesiyle başladı. Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayında, Peygamber efendimizin doğduğu ay ve gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili de yer alıyor.

Mevlid, sözlükte doğum zamanı anlamına gelir. İslamiyette özellikle Peygamber efendimizin doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.

Mevlid Kandili hicri takvime göre ayın kaçında?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?