İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; İstanbul genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yağışlı sistemin Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların; Çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, Cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir.

Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.