Meydanda 9 kurşunla infaz: Saldırgan havaya ateş ederek uzaklaştı

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde gerçekleşti. Kent meydanında belediye işçisi Abdullah Hasdemir'e (55) yaklaşan bir kişi silahını çıkartarak 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşunla ağır yaralanan Hasdemir yere yığıldı.

Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı. Olaya şahit olanlar panikle ihbarda bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri Hasdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasdemir kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.