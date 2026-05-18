18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Meydanda 9 kurşunla infaz: Saldırgan havaya ateş ederek uzaklaştı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye işçisi, vücuduna isabet eden 9 kurşunla öldürüldü. Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 12:10
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde gerçekleşti. Kent meydanında belediye işçisi Abdullah Hasdemir'e (55) yaklaşan bir kişi silahını çıkartarak 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşunla ağır yaralanan Hasdemir yere yığıldı.

SALDIRGAN HAVAYA ATEŞ EDEREK UZAKLAŞTI

Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı. Olaya şahit olanlar panikle ihbarda bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri Hasdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasdemir kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • Sivaslı işçi
  • silahlı saldırı
  • Yıldızeli Belediyesi

