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Yaşam

Meyve bahçesinde kahreden son! 2 çocuk babası ölü bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 çocuk babası bir kişi, kendisine ait meyve bahçesinde ölü bulundu.

İHA30 Haziran 2026 Salı 11:06 - Güncelleme:
Meyve bahçesinde kahreden son! 2 çocuk babası ölü bulundu
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Olay, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koyuncu'yu (65) bahçesinde hareketsiz halde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Koyuncu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ermenek Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen Ali Koyuncu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor

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