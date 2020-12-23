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Yaşam

Meyve suyu kutularında gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Meyve suyu kutularına 200 gram metamfetamin maddesi gizleyen Afganistan uyruklu yolcu M.O.Q. tutuklandı.

DHA23 Aralık 2020 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:50
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Afganistan uyruklu şüpheli M.O.Q.'nun İstanbul'dan otobüs ile Çanakkale'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Lapseki ilçesinde durdurulan otobüsteki şüpheli M.O.Q.'nun üzerinde yapılan aramada iki meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.O.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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