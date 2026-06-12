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Yaşam

Mezdeke cinayetinde kan donduran itiraf! Adım adım takip etmiş

Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinin 10 yıl sonra çözülmesinin ardından katil zanlısı Bülent Gündüz'ün kan donduran ifadesi ortaya çıktı; cinayeti cezaevindeyken planladığını ve ünlü dansçıyı Beşiktaş'ta takip ederek evini bulduğunu itiraf eden zanlının yanı sıra, 'sülalemizden dansöz çıkmaz' diyerek tehdit savuran akrabalar da gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Mezdeke cinayetinde kan donduran itiraf! Adım adım takip etmiş
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İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da evde silahla vurularak öldürülen oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetinin 10 yıl sonra çözülmesinin ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz'ün daha önce Zonguldak'ta karıştığı bir olay nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza aldığı ve uzun süre cezaevinde kaldığı belirlendi.

'TESADÜFEN GÖRDÜM'

Emniyette 9 sayfalık ifade veren Gündüz, Aynur Kanbur'u öldürme düşüncesinin cezaevindeyken oluştuğunu öne sürdü. Oryantal dans yapmasının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen şüpheli, "Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 2014 ya da 2015 yılında Beşiktaş'ta tesadüfen Aynur'u sokakta gördüm. Arkasından takip ederek evini bu şekilde öğrenebilmiş oldum" ifadelerini kullandı.Katil zanlısı, cinayetten önce de birkaç kez bölgeye giderek keşif yaptığını anlattı.

'SİLAHI DENİZE ATTIM'

Gündüz, silahı ise cinayet sonrası denize attığını, olayı itiraf etmek için çocuklarının büyümesini beklediğini de söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 10 yıl sonra açılan faili meçhul dosyada, kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve İstanbulkart verileri incelenmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Bülent Gündüz'ün olay günü Avcılar'dan metrobüsle Mecidiyeköy'e geldiği, 7 km yürüyerek Aynur Kanbur'un evine ulaştığı, saldırının ardından ise Beşiktaş yönüne giderek izini kaybettirdiği belirlenmişti.

10 YIL SONRA AYNI YERDE KEŞİF

Aynur Kanbur'un katil zanlısı Bülent Gündüz, olay yerinde keşfe götürülerek cinayetle ilgili bildiklerini anlattı.

PAYLAŞIMI DELİL OLDU

Polis, Gündüz'ün sosyal medya hesabında yaptığı incelemede, cinayetten yaklaşık 4 ay önce paylaştığı fotoğrafta olay günü giydiği kıyafetlerin aynısının üstünde bulunduğunu tespit etti.

"SÜLALEMİZDEN DANSÖZ ÇIKMAZ"

Kanbur'u "Sülalemizden dansöz çıkmaz" diyerek tehdit ettikleri belirlenen akrabaları Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan diğer şüpheli Yüksel Kar'ın ABD'de olduğu öğrenilmişti.

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