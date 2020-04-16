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Yaşam

Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

IHA16 Nisan 2020 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:30
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Kaza, Milas - Söke karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi’nden Milas’a doğru ilerleyen Sedat Tekin’in idaresindeki 48 LS 641 plakalı otomobil, 48 NV 024 plakalı traktör ile çarpıştı. Aynı istikamete doğru ilerleyen Ramazan C.A. yönetimindeki 48 LF 638 plakalı otomobil de kazanın meydana geldiği bölgede araç kontrolünü kaybederek kazaya karışan 48 LS 641 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada Sedat Tekin olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü, traktörde yolcu olarak bulunan iki çocuk ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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