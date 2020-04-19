Milli futbolcu Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

19 Nisan 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:46

A Milli Kadın futbol takımında forma giyen forvet oyuncusu Aycan Yanaç, iddialı isimler arasında yer alırken gösterdiği performansla da ilgi görüyor. Hafta içi her gün yayınlanan Survivor'da Aycan Yanaç, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Survivor 2020 sezonunun öne çıkan isimlerden yarışmacılarından olan Aycan Yanaç yaşı, boyu, mesleği ve futbolcu olduğunu bilen kişiler tarafınca ise oynadığı takım şeklinde araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. 'Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve boyu ile kilosu kaç?' sorusunun yanıtı internet aracılığı ile sorgulanıyor. Peki, Survivor yarışmacısı olan kadın futbolcu Survivor Aycan kimdir? kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Survivor Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giydi.

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur. Türkiye kadın U-19 milli takımında oynadı ve şu anda Türkiye kadın milli takımının bir üyesi

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde, Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.

Yanac ileri pozisyonda oynuyor. Temmuz 2015'te Yanac, 1. FC Nürnberg'den Frauen-Regionalliga Süd'de (Güney Kadınlar Bölgesel Ligi) oynayan SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.

2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Şu anda 1. FC Nürnberg II ile birlikte "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'da oynuyor.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı.

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

SURVİVOR AYCAN, OYUNDA GİZEM'E ŞANS TANIMADI

Survivor 2020'nin 49. bölüm erzak ödülü oyununda ünlüler takımından Aycan gönüllüler takımından Gizem'e şans tanımadı. Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Aycan, haftanın en iyi atışlarından birine imza attı. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 4-4 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Gizem parkura çıktı. Atışlara gelindiği zaman Gizem şansını Altın Top ile denemeyi seçti. Fakat Aycan, normal atış yapmak istedi ve ikide iki yaparak oyunu kazanmayı başardı.