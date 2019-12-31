Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet no sorgulama sayfası: MPİ 2020 sonuçları açıklandı mı?

31.12.2019 19:54 - Güncelleme: 31.12.2019 19:54

Milli Piyango 2020 sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı büyük bir ilgi ile araştırılıyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet no sorgulama sayfası da sıkça ziyaret ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde gerçekleşecek. Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişine dair tüm detaylar haberimizde..





MİLLİ PİYANGO 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango 2020 sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango 2020 sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.









MİLLİ PİYANGO 2020 İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.





Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.





AMORTİ KAZANAN NUMARALAR NASIL KONTROL EDİLECEK?

Bilet sorgulama ekranında yer alan tüm liste butonuna tıklayarak amorti kazanan numaralar kolayca görülebilecektir.





MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.





Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.