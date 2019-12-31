Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı: Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

31.12.2019 13:37 - Güncelleme: 31.12.2019 13:37

2020'ye saatler kala vatandaşları 80 milyon TL’nin heyecanı sardı. Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı bilet sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. 80 milyon değerindeki büyük ikramiye çekilişi bu akşam belli olacak. Milli Piyango çekilişinin tamamlanması ve kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte 80 milyon TL’nin sahibi de belli olacak. Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2019’da saat 15.00’de başlayacak. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..





YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2019’da saat 15.00’de başlayacak. Çekilişler kurumun resmi internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.









MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.





BU SENE İLK DEFA ORTAK BİLET UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Milli Piyango İdaresi’nde 1974 yılından beri çalışan Daire Başkanı Murtaza Çakır, bu sene ilk defa sanal bayiler üzerinden ortak bilet uygulamasının başlatıldığını dile getirerek "Bir bilete, 20 bilete, 100 bilete hisse satın alıp ortak olabiliyorsunuz. Ortak bilet sadece internet üzerinden satılıyor. Ama asıl satışımızı bayilerimizin büyük çoğunluğu olan seyyar bayilerimiz yapıyor" dedi. Çakır, geçen yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon tutarındaki büyük ikramiyenin hala sahibini beklediğini de kaydederek, "Bugünkü tarih itibarıyla 6 günü kaldı, 6 gün içinde gelmezse zaman aşımına uğramış olduğu için idarenin gelirlerine aktarılacak ve idare gelirlerinin tamamı hazineye aktarılmakta" diye konuştu.