İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6633
  • ALTIN
    289.076
  • BIST100
    114662
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır? Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor?
Yaşam

Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır? Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor?

Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır? Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılbaşı özel çekilişi 2020 yılına milyoner olma hayaliyle girecek binlerce vatandaş tarafından büyük ilgi ile takip edilecek. Büyük ikramiyenin tam 80 milyon TL olduğu MPİ yılbaşı çekilişi 31 Aralık’ta gerçekleşecek. Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet satış fiyatı 20 TL, yarım bilet satış fiyatı 40 TL, tam bilet satış fiyatı ise 80 TL olarak belirlendi. Milli Piyango çekilişine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

30.12.2019  12:32 - Güncelleme: 30.12.2019  12:32
Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır? Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları milyoner olma hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş sonrasında Türkiye’nin yeni milyonerleri ortaya çıkacak. Büyük ikramiyenin tam 80 milyon TL olduğu MPİ yılbaşı çekilişi 31 Aralık’ta gerçekleşecek. Milli Piyango çekilişine dair rüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.


MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMANA KADAR SATILIR?
31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15:00’te başlayıp 21:00’de tamamlanacak. 


MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve büyük ikramiye verilen yılbaşı çekilişi heyecanında gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Noter ve halkın huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Şansını denenemek isteyen milyonlarca vatandaş sorgulama işlemlerini Milli Piyango sayfası üzerinden yapabilecekler.



MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Geçtiğimiz günlerde çekiliş öncesi bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletinse 20 TL’den satışa sunulacağı belirtilmişti.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!

Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.