30.12.2019 12:32 - Güncelleme: 30.12.2019 12:32

Milli Piyango bileti ne zamana kadar satılır? Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları milyoner olma hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş sonrasında Türkiye’nin yeni milyonerleri ortaya çıkacak. Büyük ikramiyenin tam 80 milyon TL olduğu MPİ yılbaşı çekilişi 31 Aralık’ta gerçekleşecek. Milli Piyango çekilişine dair rüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMANA KADAR SATILIR?

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15:00’te başlayıp 21:00’de tamamlanacak.





MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve büyük ikramiye verilen yılbaşı çekilişi heyecanında gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Noter ve halkın huzurunda gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Şansını denenemek isteyen milyonlarca vatandaş sorgulama işlemlerini Milli Piyango sayfası üzerinden yapabilecekler.









MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde çekiliş öncesi bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletinse 20 TL’den satışa sunulacağı belirtilmişti.