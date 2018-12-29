Milli Piyango Diyanet fetvası Milli Piyango haram mı Diyanet İşleri son dakika sadakası verilir mi

Milli Piyango haram mı Diyanet İşleri son dakika Milli Piyango fetvası açıklaması. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürerken Milli Piyango haram mı soruları yeniden alevlendi. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu 'Milli piyango haram' fetvası var. Peki piyangodan kazanılan para bağışlanırsa sevabı var mıdır? İşte o sorunun ve piyango fetvasının ayrıntıları. Diyanetin Milli Piyango, Şans Topu, Sayısal Loto, On numara, Ganyan için yayınladığı haram fetvasında şöyle deniliyor; 'Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletinize çıkan ikramiyeyi aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgula panelinden öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Milli Piyango bilet numaranızı girip sorgula yazısına tıklamak. Ne kadar ikramiye kazandığınız anında ekrana yansıyacak. Bir çok kişi 2018 yılbaşı gecesi için zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, kaç daire, kaç uçak, kaç yat alınır? Bu öyle bir rakam ki uç uca eklendiğinde Ankara'dan Atina'ya kadar gidiyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 70 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Peki Milli Piyango'dan ikramiye kazanan kişi bunun zekatını verip hayır işleyebilir mi? Diyanetin fetvasında bu soruya da şu şekilde yanıt veriliyor: -'Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.'

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ DAĞITILIRSA HAYIR SAYILIR MI?

Milli Piyango'dan ikramiye kazanan kişi bunun zekatını verip hayır işleyebilir mi? Diyanetin fetvasında bu soruya da şu şekilde yanıt veriliyor: -'Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.'

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ

Bir çok kişi 2018 yılbaşı gecesi için zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, kaç daire, kaç uçak, kaç yat alınır? Bu öyle bir rakam ki uç uca eklendiğinde Ankara'dan Atina'ya kadar gidiyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 70 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor. 2019 yılbaşı büyük ikramiyesiyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6 adet, Ferrari'den 21 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

UÇ UCA EKLENİNCE ANKARA'DAN ATİNA'YA

İkramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye ulaşıyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM

Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

MİLLİ PİYANGO'DA BUGÜNE KADAR ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

İstatistiklere göre bu zamana kadar çıkan rakamlar: 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.