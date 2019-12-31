31.12.2019 19:07 - Güncelleme: 31.12.2019 19:07

Yılbaşı 2020 Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango hangi illere çıktı? Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar canlı olarak izleyebiliyorlar. Büyük ikramiyenin ödülü tam olarak 80 milyon TL. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango 2020 çekilişi hakkında tüm detaylar haberimizde..





MİLLİ PİYANGO HANGİ İLLERE ÇIKTI?

'Milli Piyango yılbaşı 2020 büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı?' sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.





MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Milli Piyango 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15.00’te Milli Piyango İdaresi’nin Kızılay binası çekiliş salonunda başladı. Milli Piyango İdaresi’nin bütün çekilişlerinde olduğu Milli Piyango yılbaşı sonuçları da, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor.





MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango'da biletin son üç rakamına isabet eden ikramiyeler bilet bayilerinden temin edilebiliyor. Son dört veya beş rakamına isabet eden ikramiyeler de bayiler üzerinden ödenebiliyor. Büyük ikramiyeler ise Genel Müdürlükçe ödeniyor.