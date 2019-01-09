Milli Piyango sorgulama 9 Ocak 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama son dakika
Milli Piyango sorgulama 9 Ocak 2019 sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 9 Ocak Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. Vatandaşların heyecanla beklediği şans oyunlarının en sevileni Milli Piyango çekilişleri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda yapılan çekilişte en büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıktı. Yani büyük ikramiye bölünmeden tek bir kişinin oldu. Talihlinin biletini İstanbul’dan aldığı öğrenildi. 70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. 7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango’da amorti rakamları belli oldu. Amortide çıkan rakamlar 4 ve 9 oldu. Milli Piyango 9 Ocak sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango çekilişinin başlama saat 15:00 olarak belirtildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 18:00'da yapılacak. Ve resmi site üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.
Milli Piyango 9 Ocak 2019 sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 9 Ocak Milli Piyango sonuçları için heyecan devam ediyor. Şans oyunu oynayan vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşların heyecanla beklediği şans oyunlarının en sevileni Milli Piyango çekilişleri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda yapılan çekilişte en büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişinde veriliyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıktı. Yani büyük ikramiye bölünmeden tek bir kişinin oldu. Talihlinin biletini İstanbul’dan aldığı öğrenildi. 70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. 7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti. Peki 9 Ocak sonuçları açıklandı mı? Henüz Milli Piyango 9 Ocak çekiliş sonuçları açıklanmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilir, bilet sorgulama ekranı ile sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango çekilişinin başlama saat 15:00 olarak belirtildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 18:00'da gerçekleştirilecek. Ve resmi site üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO 9 OCAK SONUÇLARI
Milli Piyango 9 Ocak sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişinin başlama saat 15:00 olarak belirtildi. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 18:00'da yapılacak. Ve resmi site üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE İSABET ETTİ?
70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. İkramiyenin İstanbul’dan bir kişiye çıktığı belirlendi.
7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti.
Milli Piyango’da amorti rakamları belli oldu. Amortide çıkan rakamlar 4 ve 9 oldu.
MİLLİ PİYANGO 2019 SIRALI TAM LİSTE
MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN BASIN AÇIKLAMASI
Milli Piyango idaresi, son günlerde basına yansıyan bazı haberler hakkında basın açıklaması yaptı. İşte, o açıklama;
"Bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde “Sayıştay’dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil” başlığıyla yayımlanan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
İdaremizce düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişleri, şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmekte, çekilişe ilişkin tüm işlemler tutanağa bağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Ayrıca, çekilişlerin tamamı “www.millipiyango.gov.tr” adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkânı bulunmaktadır.
Dolayısıyla, şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, haber başlığında yer verilen şekilde “Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil” şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri İdare Müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir.
Milli Piyango İdaresi, halkımızın güveninden aldığı güçle ve bayilerinin fedakâr çalışmalarıyla, Türkiye’nin tanıtımına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat oyunlarına, Savunma Sanayine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kaynak aktararak ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır.
Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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