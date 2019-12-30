30.12.2019 13:03 - Güncelleme: 30.12.2019 13:03

Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar gözlerini yılbaşı çekilişine çevirdiler. Milli Piyango yılbaşı 2019 amorti ne kadar? 2019 amorti rakamları nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti. Milli Piyango bu yıl büyük ikramiye olarak 80 milyon lira verecek.





MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2019 AMORTİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.





Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.





2019 AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.





TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;





Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288





ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.





Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.