Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2019 Yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi tam, yarım çeyrek biletleri ne kadar

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar 2019 Yılbaşı Özel çekilişi Milli Piyango tam, yarım çeyrek biletleri ne kadar? Vatandaşlar şimdiden Nimet Abla’da Yılbaşı 2019 Milli Piyango biletleri tam yarım çeyrek almak için uzun kuyruklara giriyor. Peki 2019 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Zengin olmak isteyenler 2019 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş bilet fiyatlarını sorguluyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli mi? AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Milli Piyango idaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bu yıl 70 milyon lira olan büyük ikramiye hayalleri süslerken, özellikle daha önce büyük ikramiye satan bayilerin de yüzünü güldürüyor. İşte merak edilen Milli Piyango bilet fiyatları 2019 son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için çeyrek bilet, 17,5 TL, yarım bilet 35 TL, tam bilet ise 70 TL olarak belirlendi.

4 KERE BÜYÜK İKRAMİYE VERDİ 3'Ü AYNI KİŞİYE ÇIKTI

İzmir’de 11 yıldır Milli Piyango bileti satan 56 yaşındaki Fevzi Deniz, bu zamana kadar dört defa büyük ikramiye verdiğini, üçünün aynı kişiye çıktığını söyledi. Bu sene seyyar satışa ek olarak yurt dışına da internet üzerinden bilet sattığını belirten Deniz, bu sene yurt dışına 500 adet civarı bilet gönderdiğini söyledi.

Milli Piyango idaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bu yıl 70 milyon lira olan büyük ikramiye hayalleri süslerken, özellikle daha önce büyük ikramiye satan bayilerin de yüzünü güldürüyor. İzmir’in Konak ilçesinde sattığı bilete daha önce dört defa büyük ikramiye çıkan engelli bilet satıcısı Fevzi Deniz, bu yıl seyyar satışa ek olarak internet üzerinden de satış yapıyor. Bilet almak isteyen kişilerin kendine internetten veya telefon yolu ile ulaştığını söyleyen Deniz, "Banka hesabıma para yatırılıyor ve istenen bileti alacak kişinin adresine gönderiyorum. Bu zamana kadar Fransa, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına 500 adet bilet gönderdim. Genelde çeyrek veya yarım bilet satışı yaptım" dedi.

Daha önce çıkan dört büyük ikramiyenin üçünün aynı kişiye çıktığını söyleyen Deniz, "İlk çıktığı zaman o bileti zorla vermiştim. Büyük ikramiye sahibini daha önce tanıyordum ve veresiye olarak vermiştim. Şansa o bilete çıktı. Büyük ikramiye sahibi ikramiyenin çıktığını bilmiyordu, arayıp ben söyledim çıktığını. O da sağ olsun bize küçük bir hediye verdi’’ diye konuştu.

Deniz, bu sene büyük ikramiye çıkan bileti kendisi satarsa şanslı ikramiye sahibinden İzmir’e yatırım yapmasını ve engellilere yönelik faaliyetlere katkı sağlamasını beklediğini söyleyerek, büyük ikramiye sahibi adaylarına şimdiden mesaj gönderdi.

MİLLİ PİYANGO’DA BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ LİRA?

Milli Piyango büyük ikramiyesi 70 milyon TL olarak belirlendi. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

(Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım 2018 Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

‘’Bilet alırken hologram ve seri numara kabartmaları önemli’’

Yılbaşında bilet satışlarının arttığına vurgu yapan bayi işletmeciliği yapan Fahri Çeliker, "Biletlerdeki hologramlar var. Seri numaralarının üstündeki kabartmalar var. Aynı zamanda bilet ışığa tutulduğu zamanda da küçük küçük Milli Piyango amblemli hologramlar çıkar. Bunlara kesinlikle dikkat edilsin.”

"Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli"

Çeliker, yılbaşı yoğunluğunda renkli fotokopi yöntemiyle bilet çoğaltıp, aynı seri numaralı veya sahte biletlerin çok sayıda kişiye satılabildiğini söyleyerek, sahtekarlara karşı tedbirli ve uyanık olunmasını istedi. Çeliker "Yılbaşı zamanında bilet çok satıldığı için artık herkes bu işe el atıyor. Satan da satmayan da el atıyor. Fotokopi çektirilip de satılıyor. Yani bunlara dikkat edilirse, sabit bayilerden alınması en doğrusu bence" ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

BİLETLERDE YENİ DÖNEM

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.