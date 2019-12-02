Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan eserleri nelerdir? İşte hayatı

Osmanlı'nın en güçlü dönemlerinde mimarbaşı olarak görev yapan Mimar Sinan, yaşamı boyunca camiler, külliyeler, köprüler, hamamlar, çeşmeler inşa etti. Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan eserleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünden çıkıp Yeniçeri Ocağı'na katılmasıyla değişen hayatında bıraktığı yüzlerce eserle bugün de hayranlıkla anılıyor. Mimar Sinan'ın hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MİMAR SİNAN KİMDİR?

Mimar Sinan, 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde doğdu.

Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı.Çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatı buldu.

Kanuni döneminde, 1521‘de katıldığı Belgrad, 1522‘deki Rodos seferlerinden sonra subaylığa yükseldi.

1526 yılında, yayabaşı olarak çıktığı Mohaç seferinden sonra, cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529‘da Viyana, 1529-1532 arasında Almanya, 1532-1535 arasında da Irak'a düzenlenen, Bağdat ve Tebriz seferlerine katıldı.

Son Bağdat seferinde, Van Gölü‘nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması, Sinan'a haseki ünvanını kazandırdı.

1539'da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu.

Osmanlı'nın en güçlü döneminde yaşayan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murat olmak üzere, üç padişaha mimarbaşı olarak hizmet etti.

Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii, Cihangir Camii, Şah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü, Kılıç Ali Paşa Camii ünlü eserleridir.

Mimar Sinan, 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul'da vefat etti.

Türbesi, Süleymaniye Külliyesi'ndeki, Haliç duvarının önündedir.

MİMAR SİNAN ESERLERİ NELERDİR?

Camiler

1. Süleymaniye Camii İstanbul

2. Şehzade Mehmet Camii İstanbul-Fatih

3. Mihrimah Sultan Câmii – Üsküdar’da, iskelede

4. Selimiye Camii– Edirne Merkez’de

5. Sokullu Mehmed Paşa Camii-İstanbul-(Azapkapı)

6. Atik Valide Camii-İstanbul Üsküdar

7. Mustafa Paşa Camii-İstanbul-Eyüp

8. Güzelce Kasımpaşa Camii-İstanbul-

9. Bali Paşa Camii-İstanbul- Kasımpaşa

10. Kılıç Ali Paşa Camii-İstanbul-(Tophane’de),

11. Rüstem Paşa Camii Tekirdağ

12. Sinan Paşa Camii-İstanbul-Beşiktaş

Medreseler

1. Rüstem Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih

2. Semiz Ali Paşa Medresesi-İstanbul-Fatih

Külliyeler

1. Süleymaniye Külliyesi-İstanbul-Fatih

Darülkurralar

1. Atik Valide Sultan Darülkurrası-İstanbul-Üsküdar

2. Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası-İstanbul-Eyüp

3. Sultan Süleyman – Süleymaniye Darülkurrası-İstanbul-Fatih

Dârüşşifâlar

1. Sultan Süleyman-Süleymaniye Darüşşifası-İstanbul-Fatih

Türbeler

1. Şehzade Mehmet Türbesi-İstanbul-Fatih

2. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi-İstanbul-Fatih

3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),

Hamamlar

1. Atik Valide Sultan Hamamı-İstanbul-Üsküdar

2. Kılıç Ali Paşa Hamamı-İstanbul-Beyoğlu, Tophane

2. Hürrem Sultan Hamamı-İstanbul Sultanahmet

4. Hürrem Sultan Hamamı-Mihrimah Sultan Hamamı Edirnekapı

6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),

İmâretler

1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),

2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),

3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),

Su Yolları Kemerleri

1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),

2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),

3. Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),

4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),

5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

6. Kırık Kemer

Köprüler

1. Büyük çekmece Köprüsü,

2. Silivri Köprüsü,

3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),

Kervansaraylar

1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),

2. Kervansaray (Büyükçekmece’de),

3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),

4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),

Saraylar

1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),

2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),

3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),

4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),

Mahzenler

1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),

2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),

3. Anbar (sarayda),

Mimar Sinan'ın bilinen eserleri sayı ile:

92 cami

52 mescit

55 medrese

7 darül-kurra

20 türbe

17 imaret

3 darüşşifa (hastane)

6 su yolu

10 köprü

20 kervansaray

36 saray

8 mahzen

48 hamam

olmak üzere 365 eser vermiştir.