Minareli kütüphane yoğun ilgi görüyor
Beykoz Karlıtepe Merkez Camisinin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.
Yapımı 2018’de tamamlanan, seyir terası şeklinde tasarlanan ilginç minare tasarımıyla dikkat çeken ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzarasıyla kitaplarla buluştuğunu kütüphane büyük ilgi görüyor. Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt, şunları söyledi: “Camiye engelli vatandaşlarımız asansörle girebiliyor. 45 kişi aynı anda burada kitap okuyabiliyor, İstanbul’u seyredilebiliyor. Kütüphanemizin bulunduğu yerde 52 metre yükseklik bulunuyor. Seyir terasıyla birlikte 61 metre minare yüksekliği bulunuyor. Buraya gelince insanlar hem İstanbul’u seyrediyor, hem de burada bir huzur var.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.