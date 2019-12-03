Minareli kütüphane yoğun ilgi görüyor

Yapımı 2018’de tamamlanan, seyir terası şeklinde tasarlanan ilginç minare tasarımıyla dikkat çeken ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzarasıyla kitaplarla buluştuğunu kütüphane büyük ilgi görüyor. Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt, şunları söyledi: “Camiye engelli vatandaşlarımız asansörle girebiliyor. 45 kişi aynı anda burada kitap okuyabiliyor, İstanbul’u seyredilebiliyor. Kütüphanemizin bulunduğu yerde 52 metre yükseklik bulunuyor. Seyir terasıyla birlikte 61 metre minare yüksekliği bulunuyor. Buraya gelince insanlar hem İstanbul’u seyrediyor, hem de burada bir huzur var.”